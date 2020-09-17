Дырявую крышу российской многоэтажки починили пакетом

Россияне из Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались на управляющую компанию, которая починила дырявую крышу многоэтажки с помощью обычного полиэтиленового пакета. Об этом сообщает «Телекон».

Жители верхних этажей дома номер шесть на Полярной улице сообщили, что страдают из-за регулярных потопов. «Течет с потолка и в соседней комнате, и на кухне, и в ванной. Свет стараются лишний раз не включать — не дай бог замкнет», — сказала Елена Крутикова. «Я вот даже на кровати уже не сплю. На диване, и то головой сюда. Туда боюсь. Там тоже капает», — добавила Валентина Боголепова.

Коммунальщики положили на дыру в крыше пакет, по периметру промазали его битумом, а сверху закрепили небольшой кусок рубероида. Теперь жильцы с ужасом ждут сезон дождей, ведь такая конструкция не поможет. По их словам, УК отказалась делать нормальный ремонт из-за больших долгов по дому и посоветовала делать все работы за свой счет.

Обратившись к местным властям, россияне получили ответ, что плановый ремонт здания будет проведен только в 2030-2032 годах. Тогда они попросили о помощи депутата Госдумы Алексея Балыбердина. Тот заверил граждан, что сделал официальный запрос и будет следить за ситуацией. В настоящее время дырявую крышу пока что не починили.

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