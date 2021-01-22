Российская пенсионерка случайно узнала об отравлении угарным газом

Жительница Нижегородской области случайно узнала, что на протяжении нескольких лет травилась угарным газом, который поступал в ее квартиру. Оказалось, что после ремонта крыши дома вентиляция начала работать неправильно. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам хозяйки, она давно заметила, что в квартире стало трудно дышать. Однако россиянка обнаружила проблему, когда решила поменять старый котел для отопления и вызвала специалистов. После проверки коммунальщики заявили, что в комнате превышена концентрация угарного газа, а замена оборудования может быть опасна для жизни, так как тяга не выходит из квартиры, а поступает обратно.

Оказалось, что пять лет назад на чердаке дома велись ремонтные работы. Тогда коммунальщики перекрыли дымоход досками и частью кровли, нарушив циркуляцию. По словам жительницы, управляющая компания обещала разобраться в произошедшем, но проблема так и не решилась. Пенсионерка оказалась вынуждена носить дома несколько слоев одежды, чтобы не замерзнуть, так как в помещении отключено отопление. Женщина отметила, что дымоход необходимо привести в порядок.

Представители телеканала попытались выяснить, кто проводил ремонт на крыше и обратились для этого в местную администрацию. Однако в мэрии заявили, что такие данные у них не сохранились. Что касается управляющей компании, то там посоветовали решать вопрос с фондом капремонта, за счет которого якобы проводили работы. Однако в фонде опровергли эту информацию и в качестве ответственных за работу назвали коммунальщиков.

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