Жителям российского региона начислили за газ три лишних миллиарда рублей

Жителям Дагестана в 2018-2019 годах начислили более трех лишних миллиардов рублей за газ и более 50 лишних миллионов рублей за электричество. Речь идет о компаниях «Газпром межрегионгаз Махачкала», «Дагестанская энергосбытовая компания» и «Дагестанская сетевая компания». Об этом пишет «Кавказский узел» со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Михаила Александрова.

Он сказал, что наиболее часто в регионе встречаются случаи завышения стоимости ЖКУ, их некачественного предоставления, ненадлежащего технического содержания жилого фонда, а также несоблюдения стандартов раскрытия информации. Всего за прошлый год найдено около 23,1 тысячи нарушений, по результатам проверок возбуждены уголовные дела.

В мае 2019 года в «Газпроме» заявили, что 89 процентов задолженности от населения всей России приходится на регионы Северного Кавказа (93,9 миллиарда рублей). При этом сами потребители за первые шесть месяцев прошлого года похитили более 88 миллионов кубометров газа на общую сумму в 30 миллионов рублей (манипуляции со счетчиками).

Также в Генпрокуратуре отметили и неудовлетворительную работу компаний сферы ЖКХ. Например, в Черкесске температура горячей воды в многоэтажных домах не дотягивала до нормы, а детские сады плохо отапливали.

Ранее жителю Кыштыма (Челябинская область) предложили подключиться к газопроводу за 16,9 миллиона рублей. По словам представителя обслуживающей организации, ближайшая газораспределительная станция исчерпала свои возможности, поэтому необходимо было подключиться к другой — в 12 километрах от дома россиянина.

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