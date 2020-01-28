Предложившая россиянину провести газ за 17 миллионов рублей компания объяснилась

Компания «Газпром газораспределение Челябинск», которая ранее предложила россиянину провести в дом газ за 17 миллионов рублей, объяснилась. По словам представителя организации, ближайшая газораспределительная станция (ГРС) исчерпала свои возможности, пишет URA.ru.

По этой причине челябинцу было отказано в подключении к газопроводу на соседней улице и предложено подключиться к ГРС Тайгинка. Она находится примерно в 12 километрах от его дома.

«АО "Газпром газораспределение Челябинск" не имеет технической возможности присоединения новых потребителей, запитанных от этого источника», — рассказали в пресс-службе изданию.

Ранее сообщалось, что жителю города Кыштыма предложили подключиться к газопроводу за 16,9 миллиона рублей. Мужчина хотел провести газ с соседней улицы Крестьянской, где в полуметре от его дома спроектирован отвод, однако получил отказ.

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