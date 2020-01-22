Российского пенсионера переселили жить в автовагон

Пенсионера из российского села Находка переселили из аварийного жилья в автовагон. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Житель Тазовского района проживал в аварийной многоквартирном доме по договору социального найма. Когда в здании обнаружили дефекты и повреждения несущих конструкций, жильцов расселили. Пенсионеру предоставили вагончик, который даже не соответствует санитарным нормам. Проживание там зимой без дополнительного источника отопления опасно для жизни.

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В пресс-службе муниципалитета изданию URA.ru сообщили, что автовагоны были предоставлены в качестве временной меры, поскольку другого свободного жилья нет. В ближайшее время для жильцов аварийного дома начнется строительство многоэтажки.

Местная прокуратура подала иск к властям Находки, чтобы они предоставили пенсионеру жилье по соцнайму вне очереди. Суд полностью удовлетворил требования ведомства. Теперь орган местного самоуправления обязан предоставить пожилому человеку помещение для проживания, соответствующее всем требованиям.

Ранее в селе Газ-Сале, которое тоже находится в ЯНАО, начали анализировать мнение местных жителей, чтобы принять решение об их расселении. Около 85 процентов жителей заявили о своем желании покинуть населенный пункт.

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