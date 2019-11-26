Российского губернатора попросили в стихах спасти от морозов

В Салехарде застройщик одного из многоквартирных домов вывесил плакат, на котором в стихотворной форме попросил местного губернатора помочь провести отопление. Об этом сообщает информационное агентство «Север-Пресс».

Баннер «Губернатор, помогите нам с теплом, замерзает новый дом!» вывесили на двухэтажном доме по улице Карла Маркса. По информации ГТРК «Ямал», здание уже два года стояло без отопления. После встречи с главой города Алексеем Титовским принято постановление о поэтапном решении проблем с техприсоединением. Тогда, заручившись поддержкой администрации, застройщик снял плакат.

В мэрии агентству заявили, что здание рассчитано на шесть квартир и пока не введено в эксплуатацию. Дом уже подключили к электросетям, а на данный момент прокладывают сети тепловодоснабжения. Работы планируют завершить до 20 декабря 2019 года.

Ранее жильцы недостроенного дома в Уфе пожаловались Папе Римскому на холодные квартиры, после чего у них заработало отопление.

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