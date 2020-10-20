Россиянину напомнили о долге за газ пятью тоннами бетона

Жителю Тулы напомнили о долге за газ с помощью пяти тонн бетона. Коммунальщики установили около дома россиянина тяжелую конструкцию, сообщает издание «Тульские новости».

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Представители компании «Газпром Межрегионгаз Тула» написали красной краской на белом бетонном блоке фразу «Долг за газ» и оставили его около участка неплательщика на Гарнизонном проезде. Оказалось, что мужчина не оплачивал счета и не подавал показания счетчиков с середины лета 2020 года. Сотрудники коммунального предприятия не смогли с ним связаться. На данный момент житель Тулы должен за услуги более 50 тысяч рублей. Начальник отдела по работе с населением Сергей Зубарев отметил, что в доме проживают «достаточно состоятельные люди», и компания готова предоставить им рассрочку. Однако, по словам Зубарева, должники не хотят идти на контакт.

Подобными акциями газовая компания планирует бороться с задолженностями и дальше. После того как вопрос решат с одним должником, бетонный блок отправят к другому. Коммунальщики назвали два главных основания для получения под забор такой конструкции: задолженность в размере более 20 тысяч рублей и просрочка оплаты на протяжении года и больше.

Ранее в октябре жительницу Пермского края лишили квартиры из-за того, что на протяжении долгого времени она не платила налоги и не оплачивала счета за жилищно-коммунальные услуги. Общая сумма долга превысила 800 тысяч рублей. В итоге приставы арестовали имущество и выставили его на торги.

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