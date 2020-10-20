Россиянину напомнили о долге за газ пятью тоннами бетона

Жителю Тулы напомнили о долге за газ с помощью пяти тонн бетона. Коммунальщики установили около дома россиянина тяжелую конструкцию, сообщает издание «Тульские новости».
Представители компании «Газпром Межрегионгаз Тула» написали красной краской на белом бетонном блоке фразу «Долг за газ» и оставили его около участка неплательщика на Гарнизонном проезде. Оказалось, что мужчина не оплачивал счета и не подавал показания счетчиков с середины лета 2020 года. Сотрудники коммунального предприятия не смогли с ним связаться. На данный момент житель Тулы должен за услуги более 50 тысяч рублей. Начальник отдела по работе с населением Сергей Зубарев отметил, что в доме проживают «достаточно состоятельные люди», и компания готова предоставить им рассрочку. Однако, по словам Зубарева, должники не хотят идти на контакт.
Подобными акциями газовая компания планирует бороться с задолженностями и дальше. После того как вопрос решат с одним должником, бетонный блок отправят к другому. Коммунальщики назвали два главных основания для получения под забор такой конструкции: задолженность в размере более 20 тысяч рублей и просрочка оплаты на протяжении года и больше.
Ранее в октябре жительницу Пермского края лишили квартиры из-за того, что на протяжении долгого времени она не платила налоги и не оплачивала счета за жилищно-коммунальные услуги. Общая сумма долга превысила 800 тысяч рублей. В итоге приставы арестовали имущество и выставили его на торги.