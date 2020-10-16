Россиянка лишилась квартиры из-за задолженности по налогам

Жительница Пермского края лишилась квартиры из-за того, что в течение длительного периода времени не вносила налоговые, коммунальные и кредитные платежи. Недвижимость женщины продали на торгах, сообщается на сайте краевого управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

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По данным исполнителей, россиянка не платила налоги, «забывала» о квитанциях за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и неоднократно брала кредиты в банках. Гасить их она не торопилась. Всего в отношении гражданки возбудили почти два десятка исполнительных производств. Сумма задолженности, подлежащая взысканию, превысила 850 тысяч рублей.

Добровольно покрывать долги женщина отказалась, и приставам пришлось арестовать и передать на торги ее квартиру. Жилое помещение было успешно продано, вырученных денег хватило для удовлетворения требований всех взыскателей и оплаты исполнительского сбора.

Ранее в октябре россиян предупредили о риске выселения за долги по ЖКУ. Задолжавшие за коммунальные услуги (ЖКУ) могут быть выселены, если квартира принадлежит им по договору социального найма, предупредила юрист. Лишить жилья собственников довольно сложно, указала она.

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