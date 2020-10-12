Россиян предупредили о риске выселения из квартир за долги по ЖКУ

Лишить граждан приватизированных квартир из-за долгов по коммунальным платежам практически невозможно, но под риском выселения в такой ситуации оказываются люди, проживающие в социальном жилье. Об этом рассказала агентству «Прайм» адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева.

Задолжавшие за коммунальные услуги (ЖКУ) могут быть выселены, если квартира принадлежит им по договору социального найма, предупредила юрист. При этом соответствующее решение принимает суд, и только если платежи не вносились в течение полугода без уважительных причин.

Лишившимся квартиры власти обязаны предоставить другое жилье — по закону, оставить граждан без крыши над головой нельзя. Кроме выселения, должникам грозит штраф за каждый день просрочки коммунальных платежей, заключила Ермолаева.

Ранее в октябре были раскрыты способы экономии на услугах ЖКХ. Эксперты посоветовали гражданам учитывать место и способ оплаты ЖКУ: так, при оплате через терминалы самообслуживания в любом банке комиссии меньше, чем через оператора, а некоторые банки вообще не берут комиссию. Кроме того, экономить позволяет разумное потребление ресурсов.

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