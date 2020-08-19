Россиянин решил поторопить должника и поджег его комнату

В городе Рославле мужчина разбил окно на первом этаже многоэтажки и бросил туда бутылку с жидкостью для розжига. С помощью поджога нарушитель хотел поторопить хозяина комнаты с возвратом давнего долга. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Смоленской области.

На место происшествия прибыли пожарные и полицейские. В результате ЧП пришлось эвакуировать жителей подъезда. Огонь полностью уничтожил комнату и находящееся в ней имущество. Сумма материального ущерба составила около 80 тысяч рублей.

Поджигателем оказался неоднократно судимый местный житель 1979 года рождения. Его задержали на соседней улице и доставили в отделение полиции.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Максимальное наказание, которое грозит нарушителю, — пять лет лишения свободы.

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