Украинец поссорился с женой, поджег квартиру и спровоцировал крупный пожар

В Новой Каховке Херсонской области произошло возгорание в жилом доме. Причиной могла стать ссора украинских супругов — мужчина разозлился на жену и поджег квартиру, спровоцировав тем самым масштабный пожар. Запись с места происшествия опубликовало в воскресенье, 5 июля, информагентство УНИАН в своем Telegram-канале.

По данным агенства, все произошло около 15:00 по местному времени в пятиэтажном доме на улице Букина. Горожане отмечают, что изначально загорелась одна квартира, но позже огонь охватил и шиферную крышу.

На записи показано, как полыхает вся верхняя обшивка жилого дома. Местные жители стоит в стороне и смотрят на огонь. В это время на месте работают спасатели и пожарные. Уточняется, что пока информации о пострадавших нет.

26 июня сообщалось, что в Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага. Ночью с 25 по 26 июня были задержаны два человека, которые пытались поджечь мечеть с помощью бутылок с зажигательной смесью. Их целью было дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!