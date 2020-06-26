В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть

В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Ночью в центре города были задержаны два человека, которые пытались поджечь мечеть с помощью бутылок с зажигательной смесью. Их целью было дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране.

СБУ подозревает, что деятельность злоумышленников координировали российские спецслужбы. Один из задержанных длительное время проживал в России.

В конце апреля в Одессе подожгли Свято-Успенский Одесский мужской монастырь. Позже стало известно, что пожар устроил бывший послушник монастыря, у которого диагностировароно психическое заболевание.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!