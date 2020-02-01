В Киеве полиция устроила облаву возле мечети Исламского культурного центра, заявил муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов на своей странице в Facebook.

Он назвал произошедшее стыдом и позором. «Раньше я критиковал российскую власть за то, что они устраивают облавы возле мечетей, а сегодня то же самое произошло в Киеве!» — возмутился Исмагилов.

По его словам, 31 января перед пятничной молитвой к мечети подъехали около 40 сотрудников миграционной службы и полиции на двух автобусах и начали проверять документы у людей, которые направлялись в здание. На замечание, что это является грубейшим нарушением прав верующих, cиловики отвечали, что проверяют документы не на территории мечети, а за ее пределами. В итоге они задержали и увезли на автобусах 25 человек, у которых не было с собой документов.

«У нас что, в Киеве установлен паспортный режим, военное положение?» — пишет Исмагилов. Муфтий отметил, что «не может себе представить», чтобы такие же проверки устраивали возле христианского храма или синагоги. По его мнению, подобные методы работы абсолютно неприемлемы в свободной демократической стане.

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