На Украине подожгли монастырь

На Украине подожгли Свято-Успенский Одесский мужской монастырь. Об этом сообщается на сайте Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Пожар случился в ночь 24 апреля. Сгорело хозяйственное помещение площадью 1500 квадратных метров. «Свидетели заявляют о том, что изначально неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины», — говорится в сообщении. Возгорание потушили насельники монастыря с помощью огнетушителей.

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В это же время начался пожар в хозяйственном помещении. Были вызваны пожарные, которые приехали через несколько минут. Пожар локализовали к 4:00. Жертв нет. Насельник монастыря архимандрит Владимир (Якименко) сломал ногу, помогая тушить огонь. Его отвезли в больницу на скорой помощи.

«На данный момент основной версией пожара в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре является умышленный поджог», — подчеркнули в епархии.

Ранее в украинском городе Херсон неизвестный бросил бутылку с коктейлем Молотова под дверь здания местной иудейской общины.

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