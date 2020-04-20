На Украине бросили коктейль Молотова в здание иудейской общины

В украинском городе Херсон неизвестный бросил бутылку с коктейлем Молотова под дверь здания местной иудейской общины. Взрыва не произошло по чистой случайности, пишет «Страна.ua».

Как сообщила пресс-служба полиции, около трех часов ночи житель Херсона сообщил по телефону, что видел, как неизвестный поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил на порог здания религиозной общины и скрылся. Пожара не произошло, потому жидкость не разгорелась.

Полиция изъяла с места преступления куски стекла, ткани и жидкость, которая находилась в бутылке.

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