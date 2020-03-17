Еврейская община Украины решила бесплатно раздать 30 тонн мацы

Объединенная еврейская община Украины решила бесплатно раздать более 30 тонн мацы к наступающему празднику Песах. Об этом сообщает УНИАН.

Руководитель общины Михаэль Ткач пояснил, что ее распределят через региональные еврейские организации.

В 2020 году количество мацы было увеличено почти на десять тонн по сравнению с 2019 годом, чтобы все евреи Украины были обеспечены мацой к празднику.

Год назад Федерация еврейских общин России (ФЕОР) отправила больше полутонны мацы к празднику Песах жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В 2020 году иудеи встретят Песах на заходе солнца в четверг, 9 апреля, он продлится до четверга следующей недели, 16 апреля. В эти дни устраивают специальную трапезу — седер. В праздник запрещается употреблять квасное тесто, поэтому едят пресный хлеб — мацу.

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