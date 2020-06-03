Израиль заметил рост ненависти к евреям на Украине

Израиль заметил растущую ненависть к евреям на Украине. Об этом рассказал посол еврейского государства в Киеве Йоэль Лион, сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на РБК-Украина.

«Если следовать по определению IHRA (Международный альянс в память о Холокосте, — прим. «Ленты.ру»), то да: у вас есть подъем антисемитизма на Украине. Если люди рассуждают о том, что очень много евреев занимаются бизнесом на Украине — это антисемитизм», — сказал дипломат.

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Лион добавил, что к другим примерам дискриминации можно отнести переписывание истории и нападения вандалов на синагоги. Кроме того, он напомнил о дискуссиях на тему «можно ли использовать определенное слово вместо слова "еврей" в украинском языке», не уточнив, о каком именно слове идет речь.

«И если кто-то говорит что-то плохое об Израиле — это тоже антисемитизм», — подчеркнул посол, призвав не скрывать плохое отношение за термином «сионизм».

Ранее сообщалось, что Украина заняла второе место в рейтинге уровня антисемитских настроений в Европе. Согласно данным Антидиффамационной лиги, 72 процента украинцев согласились с тем, что евреи имеют слишком много власти, влияя на бизнес. Отмечается, что с 2016 года уровень антисемитизма на Украине значительно вырос.

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