В сети заметили приказ Нацполиции Украины о переписи евреев

В сети распространилась фотография приказа Нацполиции Украины об обязательной переписи еврейского населения, что вызвало скандал. Ее заметили в RT и опубликовали в своем Telegram-канале.

Согласно датам на бумаге, она была отправлена от имени управления Национальной полиции по Ивано-Франковской области в адрес главы местной еврейской общины Якова Залицкера еще 11 февраля.

В письме говорится, что еврейская община города Коломыи обязана предоставить в ведомство полный список всех жителей данной национальности, в том числе студентов, их адреса и контакты. Это якобы необходимо в рамках борьбы с организованной преступностью. Согласно датам на бумаге, община отказалась выполнять приказ еще 18 февраля.

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Фамилия руководителя Нацполиции, подписавшего приказ о проведении переписи, не видна на фото полностью. Как сообщило The Times of Israel, это Михаил Банк, начальник департамента стратегических расследований ведомства в Ивано-Франковской области. Издание отмечает, что опубликовал фото приказа директор Украинского еврейского комитета в Киеве Эдуард Долинский. Он назвал перепись «открытым антисемитизмом».

Официально ни в Нацполиции Украины, ни в других государственных структурах, уполномоченных отдавать приказы о проведении переписи населения, до сих пор не комментировали появление указанной бумаги в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Украина заняла второе место в рейтинге уровня антисемитских настроений в Европе. Согласно данным Антидиффамационной лиги, 72 процента украинцев согласились с тем, что евреи имеют слишком много власти, влияя на бизнес. При этом с 2016 года уровень антисемитизма на Украине значительно вырос.

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