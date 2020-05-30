Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео

В Казахстане самолет Ан-2 частной авиакомпании «Тараз Жана Алем» загорелся после посадки на аэродроме в селе Урджар. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Воздушное судно выполняло санитарный рейс по маршруту Семей — Урджар. В республиканском комитете гражданской авиации уточнили, что людей на борту самолета в момент возгорания не было, пострадавших удалось избежать.

Управление по расследованию авиационных происшествий министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана начало проверку по факту инцидента.

16 апреля сообщалось, что МиГ-31 ВВС Казахстана разбился в ходе выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства. Вскоре после взлета произошел пожар в одном из двигателей. Летчики увели самолет в сторону от населенных пунктов и катапультировались, убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает.

В декабре 2019-го во время взлета из аэропорта Алма-Аты на жилые дома рухнул лайнер авиакомпании Bek Air. По данным МВД Казахстана, 12 человек погибли и 49 пострадали. После авиакатастрофы в стране запретили полеты пассажирских лайнеров Fokker-100 до выяснения причин катастрофы. Весь авиапарк компании Bek Air, чей самолет потерпел крушение, состоит именно из таких лайнеров.

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