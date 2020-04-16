Появились кадры крушения истребителя МиГ-31 в Казахстане

В сети появились кадры падения истребителя-перехватчика МиГ-31 близ Караганды в Казахстане. Видеозапись опубликована в Telegram-канале РИА Новости.

В результате крушения самолета есть пострадавшие — двое пилотов, передает «Sputnik Казахстан». Состояние одного из них оценивается как удовлетворительное, другого — средней степени тяжести. Оба военнослужащих получают лечение в одной из клиник Караганды.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев назначил комиссию по расследованию происшествия. На место падения МиГ-31 уже прибыл отряд поисково-спасательной службы военно-воздушных сил Казахстана.

Ранее 16 апреля сообщалось, что МиГ-31 ВВС Казахстана разбился в ходе выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства. Вскоре после взлета произошел пожар в одном из двигателей. Летчики увели самолет в сторону от населенных пунктов и катапультировались, убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает.

МиГ-31 — сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса четвертого поколения. Серийный выпуск этой машины начался в СССР в 1979 году. С тех пор модель неоднократно модернизировали. Последняя модернизация этих истребителей позволяет оснащать их новыми гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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