Появилось видео с места крушения истребителя МиГ-31

В сети появилось видео с места крушения истребителя-перехватчика МиГ-31 в Нижегородской области. Ролик снят очевидцами, его публикует в среду, 19 сентября, Telegram-канал «112».

На кадрах виден горящий фюзеляж самолета, упавшего недалеко от поселка Молочная ферма. Части истребителя разбросаны по полю.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

МиГ-31 разбился днем в среду во время учебно-тренировочного полета. Оба пилота успели катапультироваться и не пострадали. По предварительным данным, причиной случившегося стала техническая неисправность.

МиГ-31 — сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса четвертого поколения. Серийный выпуск этой машины начался в СССР в 1979 году. С тех пор модель неоднократно модернизировали. Последняя модернизация этих истребителей позволяет оснащать их новыми гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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