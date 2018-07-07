Появилось видео с места крушения истребителя МиГ в Румынии

В Румынии во время показательного выступления разбился истребитель МиГ-21. Видео происшествия опубликовано в YouTube.

Как сообщалось ранее, полеты проводились на военно-воздушной базе в Фетешть. Истребитель рухнул в 10 километрах от нее. Позже стало известно, что пилот погиб.

МиГ-21 — советский легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель второго поколения, самый массовый в истории. Разработан ОКБ Микояна и Гуревича в середине 1950-х годов.

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