Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в России

Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Нижегородской области в районе поселка Молочная ферма, сообщает Telegram-канал 112.

Известно, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Летчики успели катапультироваться. Уточняется, что перед падением машина загорелась в воздухе, но пилоты уже вышли на связь с базой после приземления. Сейчас их ищут. Истребитель упал в лесном массиве, жертв и разрушений на земле нет.

Как заявили в министерстве обороны, по предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность, передает РИА Новости.

МиГ-31 — сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса четвертого поколения. Серийный выпуск этой машины начался в СССР в 1979 году. С тех пор модель неоднократно модернизировали. Последняя модернизация этих истребителей позволяет оснащать их новыми гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!