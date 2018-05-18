Истребитель МиГ-31 загорелся на аэродроме под Пермью

Двигатели истребителя МиГ-31 вспыхнули перед взлетом на аэродроме под Пермью. Причиной возгорания стало, вероятно, короткое замыкание, передает в пятницу, 18 мая, «Интерфакс». Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.

«Пилоты готовились совершить учебно-тренировочный полет, однако при выезде на взлетно-посадочную полосу, по предварительным данным, в двигателях самолета произошло короткое замыкание, и начался пожар», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Самолет потушили, оба пилота успели покинуть машину и не пострадали.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!