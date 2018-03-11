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Перехватчики МиГ-31 переделали под гиперзвуковые «Кинжалы»

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Истребители-перехватчики МиГ-31 выбраны носителями новых гиперзвуковых ракет «Кинжал» и были модернизированы под них. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

«Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия», — сказал он.

11 марта Минобороны опубликовало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал» с аэродрома в Южном военном округе. Пуск прошел успешно.

О том, что новые гиперзвуковые ракеты поступили в армию, сообщил президент России Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию. Он подчеркнул, что комплексы не имеют аналогов в мире.

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