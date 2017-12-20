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Названы особенности нового перехватчика МиГ-41

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Новый российский дальний истребитель-перехватчик, именуемый в прессе как МиГ-41, сможет бороться с гиперзвуковыми ракетами и будет самой быстрой в мире машиной этого класса. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком воздушно-космических сил Виктор Бондарев.

«Радиус действия будет в диапазоне от 700 до 1 500 километров. Вооружить его планируется ракетой Р-37 класса "воздух-воздух", а также принципиально новыми ракетами», — рассказал сенатор.

Бондарев заверил, что Россия получит новый перехватчик до истечения срока службы МиГ-31 в 2028 году. Сейчас, по его словам, в рамках проекта разработки истребителя ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. «О его поступлении в войска говорить преждевременно, но скорее всего это будет не раньше 2025 года», — добавил политик.

Концепция нового дальнего перехватчика и его технический облик прорабатываются корпорацией «МиГ», а работы по созданию самолета могут начаться в 2018-м. В Объединенной авиастроительной корпорации отмечали, что все зависит от принятия новой госпрограммы вооружений. По данным «Коммерсанта», этот документ предусматривает выделение 19 триллионов рублей на перевооружение армии и флота. Ожидается, что программу вскоре подпишет президент Владимир Путин.

Истребители-перехватчики предназначены для защиты наземных объектов от средств воздушного нападения (самолетов, крылатых ракет) путем их уничтожения ракетным вооружением на больших расстояниях от защищаемых объектов. На относительно слабо оборудованных пространствах воздушной границы России (таких как, например, Арктика) основным средством обороны от этих угроз являются МиГ-31, принятые на вооружение в 1981 году.

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