В Казахстане разбился военный самолет

МиГ-31 ВВС Казахстана разбился близ Караганды. Об этом сообщает ТАСС.

Авария произошла в ходе выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства. Вскоре после взлета произошел пожар в одном из двигателей.

Летчики увели самолет в сторону от населенных пунктов и катапультировались, убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает. Оба пилота живы.

МиГ-31 — сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса четвертого поколения. Серийный выпуск этой машины начался в СССР в 1979 году. С тех пор модель неоднократно модернизировали. Последняя модернизация этих истребителей позволяет оснащать их новыми гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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