Россияне задолжали миллиарды рублей за электроэнергию

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров рассказал о многомиллиардном долге, который россияне накопили за электроэнергию. Решение этой проблемы чиновники видят в цифровизации, сообщает РИА Новости.

В комитете отметили, что долг населения почти достиг 200 миллиардов рублей. Ситуация усугубилась в апреле 2020 года, во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, когда граждане не могли оплачивать счета очно. Однако после снятия жестких ограничений россияне частично погасили долги.

Федоров отметил, что проблему можно решить за счет развития онлайн-сервисов по оплате коммунальных услуг. Подобные приложения работают достаточно эффективно, однако пока ими пользуются только некоторые энергосбытовые компании. По мнению сенатора, такие сервисы должны быть доступны не только в крупных городах, но и в регионах. Эту задачу Федоров поручил чиновникам Минэнерго и Минстроя.

Ранее в октябре адвокат рассказала о риске выселения россиян, которые проживают в квартирах, принадлежащих им по договорам социального найма. Основанием для этого могут стать долги за коммунальные услуги — если счета не оплачиваются в течение полугода без уважительных причин.

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