Россиянки разругались с соседями из-за газа и залили их нечистотами

Две жительницы частного сектора в Курской области разругались с соседями из-за газовой трубы и залили их участок нечистотами. Конфликт между россиянами длится на протяжении пяти лет, сообщает РЕН ТВ.

Владелица пострадавшего участка Татьяна Масалова рассказала, что все началось после того, как она вместе с семьей переехала в дом и спросила у проживающих по соседству матери и дочери разрешение подключиться к газовой трубе, которая находится на участке женщин. По словам хозяйки дома, соседки потребовали за это сто тысяч рублей. Масаловы отказались от сделки и присоединились к трубе других жителей. В итоге женщины начали жечь под забором костры, а после стали выливать фекалии на соседский дом, машину, огород и сад, а недавно бросили во внучку Масаловой осколки стекла, когда та выходила из калитки.

Оказалось, что поведением жительниц недовольны хозяева и других участков. Один из них рассказал, что конфликтует с женщинами на протяжении десяти лет и несколько раз судился с ними. Однако проблема не решилась. По словам мужчины, он уже выставил свой дом на продажу и планирует переехать. Жители опасаются дальнейших последствий, так как предполагают, что соседки психически нездоровы. Собственники надеются, что правоохранительные органы возьмут ситуацию под контроль. Журналисты телеканала также попытались поговорить с женщинами, но те не открыли калитку.

В сентябре 2020 года россиянка из города Рассказово Тамбовской области объявила войну своему соседу из-за неприятного запаха. По словам пенсионерки, она проживает в многоквартирном доме, куда около двух лет назад переехал мужчина и начал постоянно жарить рыбу. Запах продукта стал доставлять жительнице дискомфорт. Она писала жалобы в прокуратуру, следственный комитет, полицию, администрацию и обращалась к участковому, но ситуация не изменилась. Вскоре женщина решила привлечь внимание общественности и обратилась на местный телеканал.

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