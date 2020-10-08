Уголовники затопили нечистотами российских дачников

Уголовники из воспитательной колонии под Новосибирском затопили нечистотами озеро, расположенное рядом с дачами СНТ «Медик». В результате масштабного загрязнения местной экосистемы на территории дачного поселка появился неприятный запах. Об этом сообщает «VN.ru».

По словам местных жителей, летом 2020 года ГУФСИН сливал нечистоты в соседнее озеро и не пользовался очистными системами. Спустя два с половиной месяца проблему удалось решить, однако вскоре отходы потекли в реку Плющиху. В колонии стали отрицать свою вину и заявили, что используют конструкции по очистке воды. Однако журналисты не смогли убедиться в этом, так как территория ГУФСИН находится за высоким забором.

Жительница СНТ отметила, что подобная ситуация существует не первый год, а очистные сооружения разобрали около 30 лет назад. Юрист подтвердил эту информацию и сослался на постановление суда, согласно которому воспитательной колонии запретили использовать реку в качестве слива. Это решение было вынесено еще в 2011 году. Эксперт считает, что таким образом сотрудники ГУФСИН нарушают Водный кодекс.

В октябре 2020 на затопление пожаловались жители Пскова. В подвале жилого дома они обнаружили плавающие фекалии и жидкие бытовые отходы, а с началом отопительного сезона там завелись комары и блохи. Жильцы рассказали, что из-за неприятного запаха не могут открыть окна. Собственники квартир обратились к губернатору и попросили решить проблему.

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