Жилой дом в российской провинции залило нечистотами

Подвал жилого дома в российской провинции залило нечистотами, после чего в помещении появились насекомые. Местные жители попросили губернатора решить проблему и опубликовали обращение на его официальном сайте.

Затопление произошло в Пскове на улице Первомайская. По словам одного из жильцов, ситуация ухудшилась с началом отопительного сезона. Из-за тепла завелись комары и блохи, а плавающие фекалии начали источать неприятный запах. Собственники квартир пожаловались, что не могут открыть окна, так как «в доме нечем дышать». Они несколько раз писали в управляющую компанию, но проблему так и не решили. В администрации Псковской области, которую возглавляет Михаил Ведерников, пообещали рассмотреть обращение граждан.

В сентябре подобный случай произошел в городе Первоуральске Свердловской области. Там затопило подвалы трех домов. Местная жительница обвинила в аварии управляющую компанию, сотрудники которой, по словам женщины, убрали заглушку трубы. В результате фекалии и жидкие бытовые отходы заполнили помещение под квартирами.

Насекомые также завелись в подвале жилого дома в Уфе. Личинок обнаружили местные жители, которые спустились вниз и увидели, что все полы покрыты канализационной водой. Несмотря на многочисленные обращения к коммунальщикам, проблему не решали на протяжении нескольких месяцев. После огласки ситуации в жилищно-эксплуатационном участке заявили, что проведут дезинфекцию и откачают воду.

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