Насекомые напали на дом в российском городе

В российском городе Уфа насекомые напали на один из многоквартирных домов. Местные жители предположили, что причина появления личинок — постоянные затопления подвала. Об этом сообщает GOROBZOR.RU.

В сети появилось видео, снятое в подвале одного из подъездов дома на улице Набережная реки Уфы. На нем видно, что большая часть поверхности пола покрыта канализационной водой, а рядом с ней кишат черные личинки и летают насекомые. Автор ролика отметил, что от их нашествия страдают четвертый и пятый подъезды.

Россияне рассказали, что несколько раз обращались в местные коммунальные службы. Весной 2020 года они уже просили привести подвал в порядок, но проблема все еще не решена. В жилищно-эксплуатационном участке, ответственном за этот дом, заявили, что в ближайшее время помещение очистят от личинок, выкачают воду и проведут дезинфекцию, при этом местная жительница отметила, что машин с насосами у дома она так и не увидела.

В июле года жители одного из домов в Хабаровске пострадали из-за блох. Насекомые появились в квартирах, подъездах и на придомовой территории. Пострадавшие горожане попытались связаться с управляющей компанией, которая обслуживает дом, однако ее сотрудники не ответили на звонки.

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