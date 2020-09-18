Термиты съели особняк за 500 тысяч долларов

Супружеская пара купила особняк в австралийском городе Голд-Кост за 375 тысяч фунтов стерлингов (36,3 миллиона рублей, или почти 500 тысяч долларов). Однако семью не предупредили, что в доме живут термиты, которые впоследствии съели все здание. Об этом пишет Daily Star.

Шон и Сара Сарсон приобрели недвижимость в конце 2019 года. Строительный инспектор заверил их, что здание в полном порядке. Однако вскоре после того, как супруги заехали в дом, на Сару в ванной комнате из розетки начали вылезать насекомые. По ее словам, это напомнило фильм ужасов.

Материалы по теме Ломать и строить Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране? «Человек задохнулся в собственной квартире» Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками

«Кроме того, у нас есть маленькие дети, им два и три года, и они только сейчас узнают об этом... Здесь в принципе небезопасно находиться, в несущих деревянных балках дыры», — рассказала женщина.

Пара обратилась за помощью к другому строительному инспектору, Даниэлу Голину, который заявил супругам, что то, что творится из-за насекомых у них дома, одна из самых страшных вещей, которые он когда-либо видел. По мнению Голина, единственный способ решить проблему — это снести особняк и восстановить его с нуля.

Сара также сообщила, что с ней связался человек, который тоже хотел приобрести их дом, но потом обнаружил термитов и передумал. Мужчина указал на насекомых риелтору, но тот сказал, что не обязан сообщать потенциальным покупателям о проблемах с недвижимостью. В настоящее время супруги пытаются добиться справедливости и призвать продавца к ответственности.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться