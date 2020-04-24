Полчище змей в российском регионе атаковало дом

Полчище змей в российском регионе атаковало жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

История произошла на Ленинском хуторе в Киевском сельском поселении (Краснодарский край). 12 желтобрюхих полозов (их еще называют каспийскими полозами) заползли во двор и подвал дома. Эти змеи также известны своим агрессивным поведением.

Семья вызывала МЧС дважды — первая бригада нашла не всех пресмыкающихся. В ходе спасательных операций ни одна змея не пострадала: их вывезли подальше и выпустили в естественную среду обитания.

Ранее к австралийке из города Оксенфорд приполз огромный питон-альбинос. Оказалось, что это редчайший для континента вид. Длина змеи составляла около пяти метров, а вес — около восьмидесяти килограммов.

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