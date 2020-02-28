Змея заползла в квартиру россиянки и убила хомяка

Жительница одного из многоквартирных домов Красноярска обнаружила в своей ванной оранжевую змею. Женщина утверждает, что змея убила хомяка, который находился в санузле, сообщает ТВК.
Как рассказала россиянка телеканалу, змею в ванной комнате она увидела утром, когда зашла туда, чтобы умыться. Рептилия ползала по полу. По словам женщины, змея убила хомяка, клетка с которым стояла также в ванной. Его писк хозяйка слышала, но не смогла спасти питомца.
С помощью мужа женщина сначала перекинула змею в ванну, а затем поместила ее в ведро. Супруги не знают, что с ней делать. Россиянка выяснила, что рептилия неопасна: это маисовый полоз — неядовитая змея. Она предполагает, что полоз принадлежит одному из соседей.
В августе 2019-го маисового полоза обнаружила в своей квартире жительница Санкт-Петербурга. Рептилию забрали сотрудники МЧС.
Маисовые полозы обитают в Северной Америке, могут достигать полутора метров в длину. Также известны как красные крысиные змеи.