К россиянке приползла змея из Северной Америки

Жительница Санкт-Петербурга обнаружила в своей квартире змею необычного вида — маисового полоза, сообщает телеканал 78.ru.

Рептилия заползла вечером 26 августа в квартиру дома на улице Пограничника Гарькавого на юго-западе города. Владелица квартиры предположила, что змея уползла от соседей. «Хозяева, отзовитесь», — написала девушка в социальной сети «ВКонтакте», выложив фото змеи.

Сотрудники МЧС, которые забрали рептилию, сказали, что змеи данного вида безопасны для человека, их часто разводят дома.

Маисовые полозы обитают в Северной Америке, могут достигать полутора метров в длину. Также известны как красные крысиные змеи.

Случаи проникновения змей в жилища россиян происходят регулярно. Так, в начале июля 2019-го один из жителей Петербурга обнаружил у себя дома королевского питона — рептилия пряталась в диване. В 2018-м жительница Саратова позвонила в городскую службу спасения и сообщила о змее, которую обнаружила в квартире. Спасатели установили, что рептилия, предположительно, выползла из туалета в квартире женщины.

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