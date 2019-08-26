Самый привлекательный район Москвы нашли за МКАД

Самой популярной у покупателей недвижимости локацией Москвы оказалась Некрасовка — район Юго-Восточного округа, расположенный за МКАД. Об этом говорится в материалах аналитиков «Авито Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Некрасовка возглавила еще один рейтинг — районов с минимальными ценами на жилье: средняя стоимость квадратного метра в местных многоквартирных домах составляет 146 тысяч рублей. Второе и третье места списка достались Западному и Восточному Бирюлево: 147 и 152,3 тысячи рублей за метр соответственно.

По статистике компании, вторым по популярности районом у московских покупателей недвижимости оказался центральный Пресненский, где средняя стоимости «квадрата» составляет 375,5 тысячи рублей. Третье место занял район Марьино с показателем в 170,4 тысячи рублей за метр. При этом, как отмечают в «Авито», по количеству заключенных сделок с жильем Некрасовка уступает Марьино, занимая лишь второе место. Третья строчка досталась району Южное Бутово, где средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 153,4 тысячи рублей.

Ранее аналитики Est-a-Tet сообщали о резком падении сделок с недвижимостью в Новой Москве. По статистике компании, за месяц спрос на территории округа сократился на 39 процентов.

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