Россиянка вернулась из отпуска и столкнулась в туалете с живой змеей

Жительница Тулы вернулась из отпуска и столкнулась в туалете своей квартиры с живой змеей. Об этом сообщает новостной портал «Первый Тульский».

Россиянка рассказала, что в воскресенье, 19 января, она обнаружила ползающую по унитазу змею и позвала на помощь сына. Тот вызвал представителей тульского экзотариума. Эксперты осмотрели квартиру и не нашли пресмыкающееся. По снимкам они предположили, что в туалет заполз маисовый полоз.

Владельцы квартиры обошли весь дом в поисках змеи и предупредили соседей, что к ним может заползти рептилия. Жильцы обеспокоились, что особь может умереть от холода или стать пищей для крыс. Сотрудники экзотариума попросили жителей дома не убивать полоза, а накрыть его ведром или тряпкой и вызвать специалистов.

В 2019 году в российском городе Пермь в квартиру в одной из многоэтажек проник полутораметровый питон и посеял панику. Спасатели посчитали, что змея могла попасть в туалет через канализацию, однако никто из жильцов дома так и не признался, что держал в квартире питона.

Маисовый полоз — неядовитая змея, обитающая преимущественно на кукурузных полях, лесных полянах и заброшенных зданиях на юго-востоке США. Считается одной из самых популярных рептилий для разведения, так как неприхотлива и хорошо переносит неволю.

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