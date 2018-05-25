Англичанин нашел метровую змею в коробке с хлопьями

Англичанин из города Шеффилд, графство Йоркшир, хотел позавтракать хлопьями, но обнаружил в коробке из-под них маисового полоза. Об этом сообщил новостной портал BBC News.

Мужчина достал упаковку сухого завтрака из шкафа и поставил на столешницу, когда из нее неожиданно выползла змея длиной около метра. Перепуганная рептилия юркнула в посудомоечную машину, а ошарашенный британец обратился в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения.

«Думаю, он хотел позавтракать кукурузными хлопьями, а не маисовым полозом», — пошутила прибывшая на место сотрудница общества Кэти Хэтхерингтон (Katie Hetherington). Она выудила змею из посудомоечной машины и доставила к специалистам. Те определили вид рептилии и предположили, что экзотическое животное сбежало от владельца, которого общество теперь пытается найти.

Маисовый полоз — неядовитая змея, обитающая преимущественно на кукурузных полях, лесных полянах и заброшенных зданиях на юго-востоке США. Считается одной из самых популярных рептилий для разведения, так как неприхотлива и хорошо переносит неволю.

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