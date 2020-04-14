Работники пришли в офис и столкнулись с полутораметровой смертоносной змеей

В австралийском городе Яндина, штат Квинсленд, работники пришли в офис и столкнулись с ромбическим питоном. Видео, снятое змееловом, опубликовало издание Daily Mail.

Персонал заметил ползающего по офису смертоносного питона и позвонил специалистам по отлову змей. Прибывший по вызову Стюарт Маккензи (Stuart McKenzie) нашел рептилию на рабочем столе в лотке с документами. Змеелов снял на камеру, как ему удалось найти и обезвредить пресмыкающееся. «Хорошо, что никто из сотрудников офиса не полез в этот лоток за бумагами», — отметил он.

Офис расположен возле промзоны, где водятся змеи. Маккензи предположил, что полутораметровый питон проник в здание через гаражную дверь, которая открыта в рабочие часы. В итоге непрошеного гостя вынесли из офиса и выпустили на волю.

Ромбические австралийские питоны — это крупные неядовитые змеи, которые обитают в Индонезии, Новой Гвинее и Австралии. Их длина, как правило, составляет от двух до четырех метров.

Ранее в штате Квинсленд змеелов снял на видео, как он ловит крупного смертоносного питона, проглотившего домашнего кота. Он поместил пресмыкающееся в сумку и выпустил его в дикую природу. Кота спасти не удалось.

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