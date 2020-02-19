Огромный смертоносный питон съел домашнего кота и попал на видео

Видео: SnakeCatcherNoosa / Facebook

В австралийском штате Квинсленд змеелов снял на видео, как он ловит крупного смертоносного питона, проглотившего домашнего кота. На видео обратило внимание издание 9 News.

Ловца змей Люка Хантли (Luke Huntley) вызвали владельцы дома в городе Кин-Кин после того, как огромный ромбический питон проглотил их домашнего кота породы мейн-кун.

Хантли поймал трехметрового питона, поместил в сумку и выпустил его в дикую природу. Кота спасти не удалось.

Ловец змей предупредил жителей Квинсленда о необходимости быть осторожными и внимательно следить за безопасностью питомцев. После дождя в регионе активизировались змеи, которые ищут укрытие и еду.

Ромбические австралийские питоны — это крупные неядовитые змеи, которые обитают в Индонезии, Новой Гвинее и Австралии. Их длина, как правило, составляет от двух до четырех метров.

Ранее сообщалось, что оливковый питон целиком съел кота на глазах у жительницы австралийского города Кэтрин, Северная территория. Змеелов убрал пресмыкающееся с ее участка и позже отпустил на волю.

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