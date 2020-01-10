Крупный питон проглотил домашнюю кошку

В австралийском прибрежном районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, питон съел домашнюю кошку. Об этом сообщает издание International Business Times.

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Двухметрового питона с раздувшимся брюхом обнаружили возле одного из домов. По словам змеелова Стюарта Маккензи (Stuart McKenzie), змея проглотила что-то большое и заснула в саду. «Я был на 95 процентов уверен, что она съела кошку», — утверждает он.

Чтобы проверить свою догадку, Маккензи отнес змею к ветеринару, который просканировал ее при помощи устройства для чтения микрочипов, вживляемых домашним животным. В брюхе пресмыкающегося оказался микрочип домашней кошки, которая жила по соседству.

Ветеринар связался с хозяйкой животного и рассказал о случившемся. «Понятно, что она очень расстроилась, а ее дети убиты горем, — говорит Маккензи. — Кошку запирали дома только по ночам, а днем ей позволяли гулять на улице».

Змеелов отвез питона подальше от густонаселенных мест и выпустил в лесу.

В 2017 году сообщалось, что жительница Австралии обнаружила возле своего дома крупного аметистового питона, проглотившего кенгуру. Вес пресмыкающегося вместе с проглоченной добычей составлял примерно 40 килограммов.

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