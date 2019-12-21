Мужчина бросился на четырехметрового питона и спас ребенка

Житель австралийского города Эрли-Бич, штат Квинсленд, спас четырехлетнего сына от питона. Об этом сообщает News.com.au.

Нападение произошло, когда семья пострадавшего мальчика праздновала новоселье. Четырехметровая змея схватила ребенка за ногу и попыталась утащить, но тот вцепился в перила и закричал.

Отец услышал его и бросился на помощь. После удара кулаком питон ненадолго отпустил мальчика, однако через мгновенье впился в его бедро зубами. Мужчине пришлось руками разжать челюсти змеи. Когда ребенок убежал, он убил питона кувалдой.

Мальчика перевязали, наложили на ногу жгут, а затем отвезли в больницу. Ему потребовалась хирургическая операция.

Аметистовые питоны являются крупнейшими австралийскими змеями. Длина особо крупных особей может достигать 6 метров, а вес — 30 килограммов. Мелкие домашние животные — небольшие собаки, кошки, попугаи и куры — нередко становятся их добычей.

В 2017 году сообщалось, что жительница Австралии обнаружила возле своего дома крупного аметистового питона, проглотившего кенгуру. Вес пресмыкающегося вместе с проглоченной добычей достиг примерно 40 килограммов.

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