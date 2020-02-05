Питон целиком съел кота на глазах у женщины

Оливковый питон целиком съел кота на глазах у жительницы австралийского города Кэтрин, Северная территория. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В субботу, 1 февраля, Бек Уайт вышла во двор дома и обнаружила змею, поедающую кота. Женщина обратилась за помощью к змеелову Дэвиду Риду, который благополучно убрал пресмыкающееся с ее участка и позже отпустил на волю. «Это было печальное зрелище, — вспоминает Уайт. — Самое страшное, что на месте этого кота мог оказаться наш любимый питомец».

Рид отметил, что последнее время огромные питоны все чаще стали наведываться в жилые районы и нападать на крупных зверей. По его словам, змеи приползают к домам в поисках еды, поскольку не могут найти ее в естественной среде обитания после разрушительных пожаров. «Сейчас наступили непростые времена для дикой природы», — подытожил змеелов.

Оливковый питон — редкий вид неядовитых змей из рода водяных питонов. Представители этого вида достигают четырех метров в длину и имеют окрас от оливкового до светло-коричневого.

В январе сообщалось, что в австралийском прибрежном районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, питон съел домашнюю кошку. Двухметрового питона с раздувшимся брюхом обнаружили возле одного из домов.

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