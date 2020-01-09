Вилла для съемок телешоу оказалась под угрозой из-за нашествия обезьян

Вилла в Кейптауне (Южно-Африканская Республика), где проходят съемки британского реалити-шоу знакомств Love Island, оказалась под угрозой из-за нашествия обезьян. Об этом пишет The Sun.

Рядом с виллой, как сообщает издание, бегает стая агрессивных полутораметровых бабуинов, которые нападают на дома и рестораны и крадут оттуда еду. По словам местных жителей, обезьяны особенно любят воровать блестящие предметы (например, солнцезащитные очки). Фермеры округа даже получили лицензию на отстрел этих животных (до двух особей в день), а некоторые виноградари (вилла расположена в районе винодельческого поместья Констанция) защищают свои земли с помощью пейнтбольных шаров.

Продюсеры телешоу заверили, что безопасность участников проекта является их приоритетной задачей. Для этого по периметру телевизионного поместья установили видеокамеры и заборы под напряжением. Теперь трехэтажному особняку за 5,3 миллиона фунтов стерлингов (431 миллион рублей) с 25-метровым бассейном и яркими гостиными для участников ничего не угрожает.

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