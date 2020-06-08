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Российский телеведущий пожаловался на атаковавших его дом жаб

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Антон Привольнов
Антон Привольнов
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российскому телеведущему Антону Привольнову пришлось купить больше 25 грузовиков земли, чтобы осушить расположенное на его загородном участке болото. Пока оно не было засыпано, дом журналиста постоянно атаковали жабы. Об этом Привольнов рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Запись программы размещена на YouTube.

Телеведущий самостоятельно построил двухэтажный коттедж в Красногорском районе Московской области. Изначально он приобрел только участок с каркасом дома из пеноблоков. Тот факт, что недострой стоял на болоте, его не смутил. Вскоре отовсюду полезли земноводные, и ведущему пришлось осушать территорию.

«Дом на болоте — какая разница? Думал, может даже прудик сделаю. Но потом пошли жабы. Их было очень много», — пожаловался Привольнов. По его словам, в момент приобретения загородного имения он был «непуганый», поэтому не удосужился провести тщательную экспертизу объекта.

Купив недостроенный дом, Привольнов освоил профессии строителя, штукатура и маляра. «Сам красил — главное, с душой», — отметил телеведущий. Мебель для коттеджа он покупал в обычных магазинах, часть обстановки нашел в старом гараже. «Я понял, что все спокойно можно сделать за три копейки», — резюмировал ведущий.

Антон Привольнов — бывший ведущий телепередач «Контрольная закупка», «Доброе утро» и «Живая жизнь» на Первом канале. В настоящее время он не состоит в штате какого-либо канала. Ведет публичные мероприятия, сотрудничает с разными телевизионными компаниями.

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