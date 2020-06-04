Рыбаки случайно нашли огромный рог ископаемого быка

Братья-рыбаки случайно нашли вблизи валлийской деревни Садбрук, графство Монмутшир, 70-сантиметровый рог ископаемого тура. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Братья Мартин (Martin) и Ричард Морган (Richard Morgan) исследовали местность в устье реки Северн во время отлива и обнаружили рог тура — быка, который обитал на британских островах более 3,5 тысячи лет назад. «Мы нашли этот огромный рог около недели назад после необычных летних штормов. Обычно мы находим на берегу обломки кораблей, и у нас наметан глаз на то, чтобы замечать необычные вещи», — рассказал 59-летний Мартин.

Сначала братья подумали, что это кусок дерева, а когда подошли поближе, поняли, что это кость. Они аккуратно извлекли рог из песка, забрали его на свою лодку и опубликовали фотографии в сети.

Профессор Мартин Белл (Martin Bell) из Редингского Университета, графство Беркшир, Англия, ознакомился с фотографиями и подтвердил, что рог принадлежал туру. «Похоже, это рог взрослого тура. Он хорошо сохранился, поэтому мы надеемся, что его удастся определить его возраст при помощи радиоуглеродного анализа», — сказал он. Предварительный анализ находки показал, что рогу может быть более пяти тысяч лет.

«Мы были счастливы, ведь такое бывает раз в жизни. Мы нашли рог случайно: на следующий день его могло бы унести водой. Мы проходили по этой местности сотни раз, и моя семья рыбачила здесь более 100 лет, но мы никогда не находили ничего значительного», — рассказал Мартин Морган. Братья поместили рог в бочку с водой, но хотят, чтобы находку выставили в музее.

Туры обитали до середины Бронзового века в заболоченных местах вдоль русла Северна. Их высота в холке достигала двух метров.

Ранее сообщалось, что житель английского острова Мерсея, графство Эссекс, нашел на побережье огромную кость неизвестного животного и принес ее домой. Две его дочери были в восторге и просили разрешить отнести находку в школу, чтобы сделать о ней доклад.

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