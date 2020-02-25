Мужчина нашел огромную кость загадочного существа и принес ее домой

Житель английского острова Мерсея, графство Эссекс, нашел на побережье огромную кость неизвестного животного и принес ее домой. Об этом сообщает издание Unilad.

14 февраля 23-летний ловец устриц Дэниел Френч (Daniel French) во время отлива заметил в песке на берегу останки загадочного существа. Он взвалил 142-сантиметровую кость на плечо и принес домой. Две его дочери были в восторге и просили разрешить отнести находку в школу, чтобы сделать о ней доклад.

Несколько часов спустя отец Френча нашел в этом же месте вторую кость, меньшего размера. Археолог Оливер Хатчинсон (Oliver Hutchinson) пришел посмотреть на найденные останки, чтобы определить их происхождение. Он предположил, что большая кость могла принадлежать киту и упасть с китобойного судна викторианских времен, а маленькая — мамонту. Находки были отправлены в Музей естественной истории для дальнейшего исследования.

Несмотря на предположения Хатчинсона, Френч не исключает вероятности, что найденная им кость могла принадлежать доисторическому динозавру. Он рассказал, что с детства мечтал найти останки ископаемого животного. Два года назад он уже находил череп, датированный 300 годом до наше эры.

Ранее сообщалось, что на берег шотландского города Абердин выбросило гигантский скелет неопознанного существа. Останки были найдены через несколько часов после шторма «Сиара».

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