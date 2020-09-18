Сверхсовременный дом превратился в приманку для насекомых

В китайском городе Чэнду дома в экологичном жилом комплексе, на балконах которых были посажены растения, превратились в приманку для комаров. Об этом сообщает Daily Mail.

По задумке архитекторов, сверхсовременные здания должны были выглядеть как «вертикальный лес» посреди мегаполиса. Для этого на балконе каждой квартиры высадили деревья со свисающей вниз кроной. Однако не все владельцы ухаживали за садами, что в итоге привело к скоплению насекомых. На данный момент комплекс больше напоминает декорацию для фильма о постапокалипсисе.

Жилой комплекс состоит из восьми высотных зданий и вмещает более 800 квартир. Он был построен в 2018 году. Как рассказали в местном агентстве недвижимости, в апреле 2020 года все апартаменты были проданы. Несмотря на заключенные договоры о покупке, большинство квартир продолжили пустовать.

В июле 2020 года в одном из домов Екатеринбурга появился пчелиный рой. Это произошло по вине местного жителя, который устроил на своем балконе пасеку. Из-за насекомых его соседи боялись выйти в подъезд и обратились к управляющей компании. Однако там заявили, что мужчина уже несколько раз обещал вывезти насекомых, но так этого и не сделал.

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