Блохи атаковали жильцов многоквартирного дома в Хабаровске

Жители дома №4 на улице Ургальской в Хабаровске пострадали от нашествия блох. Насекомые поселились не только в квартирах и подъездах, но и на придомовой территории. Среди пострадавших от укусов насекомых есть дети, сообщает дальневосточный портал DVhab.
«Уборка с хлоркой и нашатырем, мойка ковров не помогают. Ребенок просыпается каждое утро покусанный, а ведь у дочки может быть сильная аллергическая реакция. Я и мой муж тоже страдаем от укусов», — рассказала журналистам одна из местных жительниц. По ее словам, «отмечается видимое присутствие и активность насекомых на теле и одежде».
Атакованные блохами люди пытались дозвониться до офиса управляющей компании «ДВ-Союз», которая обслуживает многоквартирный дом, но диспетчеры на звонки не отвечают. При этом фирма обязана регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, подвалах и технических подпольях. За несоблюдение указанных требований предусмотрена административная ответственность.
Блохи могут быть переносчиками опасных болезней, в частности, чумы. Люди, укушенные зараженной блохой, обычно заболевают бубонной формой чумы. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не начать лечение.